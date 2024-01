Minério de ferro atinge máxima de vários meses com dados chineses otimistas

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram máximas de vários meses nesta terça-feira, com dados econômicos otimistas na China, principal consumidor, e expectativas crescentes de uma grande demanda para reabastecimento pré-feriado por parte das siderúrgicas nas próximas semanas.

O contrato de minério de ferro mais negociado para maio na bolsa de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações diurnas com alta de 2,93%, a 1.002 iuanes (140,58 dólares) por tonelada, o maior valor desde agosto de 2021.

A atividade industrial da China expandiu-se a um ritmo mais rápido em dezembro, com o índice Caixin/S&P Global de gestores de compras (PMI) da indústria transformadora subindo para 50,8 no mês passado, versus a 50,7 em novembro, marcando a expansão mais rápida em sete meses e superando as previsões dos analistas de 50,4.