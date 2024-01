Programa de depreciação acelerada pode resultar em capex adicional de R$20 bi, estima Bradesco BBI

A equipe do Bradesco BBI disse que o projeto enviado tem modificações relevantes em comparação com o programa preliminar. Inicialmente, citou, a expectativa era depreciar totalmente o capex em um ano e não em dois anos como proposto agora.

"De acordo com nossas estimativas, o limite de 3,4 bilhões de reais em benefícios fiscais para o programa de depreciação acelerada em 2024 poderia resultar em 20 bilhões de reais em investimentos adicionais", afirmaram Victor Mizusaki e equipe.

Eles acrescentam que, mesmo se esse programa resultar em um efeito de pré-compra, considerando a informação da Fiesp de que o setor industrial investiu cerca de 120 bilhões de reais em 2021, seria necessário elevar isso a 456 bilhões de reais em 7 a 10 anos para reduzir a disparidade de produtividade com os EUA.

A depreciação acelerada é um mecanismo que funciona como antecipação de receita para as empresas. Toda vez que adquire um bem de capital, a indústria pode abater seu valor nas declarações futuras de IRPJ e de CSLL.

Em condições normais, esse abatimento é feito em até 25 anos, conforme o bem vai se depreciando. Com a depreciação acelerada prevista no PL, o abatimento das máquinas adquiridas em 2024 poderá ser feito em apenas duas etapas – 50% no primeiro ano, 50% no segundo.

No relatório enviado a clientes nesta terça-feira, os analistas do Bradesco BBI estimam que, assumindo que o programa só estará ativo em 2024, Tupy e Randon deverão ser as ações mais beneficiadas.