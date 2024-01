S&P e Nasdaq caem na 1ª sessão de 2024 pressionados por Apple e big techs

Por David French

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram o primeiro pregão de 2024 em baixa, pressionados pela queda das ações da Apple após rebaixamento pelo Barclays e por declínios entre outros grandes nomes da tecnologia, desencadeados por uma alta nos rendimentos dos Treasuries.

As ações foram pressionadas nesta terça-feira pela alta dos rendimentos dos Treasuries, com o retorno do Treasury de dez anos, mais cedo, passando de 4,000% para o maior nível em duas semanas, antes de cair ligeiramente.