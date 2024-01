Superávit comercial brasileiro recorde impressiona em 2023, mas será difícil de manter após tombo nas importações

"Me parece explicação importante, relevante e pouco debatida que a melhora do saldo comercial seja um reflexo também do baixo dinamismo dos investimentos", afirmou Gilberto Borça Jr., pesquisador associado do FGV Ibre.

Mesmo que os investimentos não aumentem drasticamente, é provável que se recuperem em 2024, acrescentou ele, o que também deverá elevar as importações.

Uma fonte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que pediu anonimato para discutir as previsões internas, afirmou que o governo não considera o nível do superávit comercial de 2023 como estrutural.

De um lado, a exportação está sendo sustentada pelos volumes mais altos, e é difícil manter esse ritmo de crescimento indefinidamente. "Na medida em que a taxa de investimento no Brasil começar a crescer, a importação também deverá crescer", adicionou.

Depois de um ano marcado por altos custos de financiamento, a indústria brasileira também espera um ambiente mais favorável em 2024 devido às taxas de juros mais baixas, disse Igor Rocha, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Após manter a Selic no nível mais alto em seis anos para conter a inflação, o Banco Central iniciou um ciclo de flexibilização em agosto e já reduziu sua taxa básica em 2 pontos, para 11,75%, sinalizando novos cortes no futuro.