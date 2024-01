Transpetro fecha R$500 mi em novos contratos em 2023 com foco em clientes privados

Sob a nova gestão, após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Transpetro promoveu recentemente uma reorganização administrativa e criou uma gerência executiva de Novos Negócios ligada diretamente à Presidência da companhia.

"Vamos ampliar essas parcerias de norte a sul do país, porque a capilaridade e sinergia das nossas operações geram um grande diferencial competitivo na logística de petróleo, derivados e biocombustíveis. A Transpetro está novamente vocacionada para o crescimento", disse no comunicado o presidente Sérgio Bacci.

Um exemplo do posicionamento estratégico da Transpetro na busca por parceiros de negócios fora do Sistema Petrobras, destacou a companhia no comunicado, são os novos contratos para operações de "ship to ship (transbordo de petróleo e derivados entre navios) na Baía de Todos os Santos com diversos clientes, entre eles Acelen, Refinaria de Manaus (Ream), que era da Petrobras e foi privatizada no governo passado, e Seacrest.

"Essa opção logística possibilita ganho de escala nas movimentações de produtos com navios maiores e pode reduzir em até 30% os custos de transporte envolvidos no modal marítimo", disse a Transpetro.

Na Região Norte, a Transpetro afirmou que foram desenvolvidas novas operações de "ship to barge" (transbordo de petróleo e derivados entre navios e barcaças) em diversos locais no Estado do Amazonas.

"Esse modal está sendo fundamental na manutenção do abastecimento de combustíveis na região no período da pior vazante dos rios dos últimos tempos", afirmou.