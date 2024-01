Wall Street inicia 2024 em clima cauteloso com alta de rendimentos e queda da Apple

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíam no primeiro dia de negociações de 2024, com as ações da Apple recuando após sofrerem rebaixamento e com os rendimentos dos Treasuries em alta depois que investidores moderaram expectativas de cortes de juros este ano.

Os três principais índices de Wall Street registraram ganhos mensais, trimestrais e anuais na sexta-feira, com investidores precificando maiores chances de cortes nas taxas do Federal Reserve este ano. O S&P 500 terminou a semana passada a 1% do recorde de fechamento atingido em 3 de janeiro de 2022.