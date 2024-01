Barkin, do Fed, diz que pouso suave da economia é "cada vez mais concebível"

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O banco central dos EUA está "fazendo progressos reais" no sentido de domar a inflação sem causar grandes danos ao mercado de trabalho, com um esperado pouso suave "cada vez mais concebível", disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

Embora o melhor resultado possível, de queda da inflação sem aumento significativo na taxa de desemprego, não seja "de forma alguma inevitável" e ainda possa ser desviado do curso, "é possível ver a possibilidade" se desenvolvendo em dados que incluem a continuação do baixo nível de desemprego e uma inflação que, numa base de seis meses, está agora abaixo da meta de 2% do Fed, disse Barkin em comentários preparados para a Câmara de Comércio de Raleigh, na Carolina do Norte.