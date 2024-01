Brasil tem déficit em transações correntes de US$1,6 bi em novembro, acima do esperado

BRASÍLIA (Reuters) -O Brasil teve déficit em conta corrente de 1,553 bilhão de dólares em novembro, acima do esperado por economistas, mas o saldo negativo foi mais do que compensado pelo fluxo de investimentos diretos no país, que também superou as expectativas, mostraram números do Banco Central nesta quarta-feira.

O déficit acumulado em 12 meses também mostrou nova queda, somando o equivalente a 1,56% do Produto Interno Bruto em novembro, abaixo do 1,59% de outubro.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 400 milhões de dólares em novembro.