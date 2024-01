Contração do setor manufatureiro dos EUA desacelera em dezembro, diz ISM

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 47,1. De acordo com o ISM, uma leitura do PMI abaixo de 48,7 durante um período de tempo geralmente indica uma contração da economia em geral. Entretanto, o ISM e outras pesquisas industriais provavelmente exageram a fraqueza no setor.

Mas a economia continua a se expandir, crescendo a uma taxa anualizada de 4,9% no terceiro trimestre. As estimativas de crescimento para o trimestre de outubro a dezembro estão atualmente em um ritmo de 2,0%.

O subíndice de novos pedidos prospectivo da pesquisa ISM caiu de 48,3 em novembro para 47,1 no mês passado.

A produção nas fábricas se recuperou, com o subíndice chegando a 50,3, de 48,5 em novembro. A produção pode melhorar ainda mais, já que uma medida dos estoques dos clientes voltou a cair abaixo do nível 50.

Em novembro, vários fabricantes citaram a necessidade de reduzir os níveis de estoques.

A demanda fraca ajudou a reduzir ainda mais os preços na porta da fábrica, um sinal de que a deflação de mercadorias pode prevalecer por algum tempo. A medida de preços pagos pelos fabricantes, segundo a pesquisa, caiu para 45,2, de um pico em sete meses de 49,9 em novembro.