Futuros da soja se recuperam de mínima de junho com chuvas favoráveis no Brasil

Correções de posições vendidas ajudaram a impulsionar os preços da soja e do milho na CBOT, depois de terem caído, disseram corretores.

Mas as chuvas devem continuar beneficiando as safras no norte do Brasil nesta semana, segundo meteorologistas, após um período de clima quente e seco ter levado analistas a reduzir as estimativas de produção. O Brasil é o maior exportador mundial de soja e concorre com os EUA no mercado global.

"O clima mais favorável na América do Sul e a falta de novos anúncios de vendas para exportação tornam difícil ser comprador a curto prazo", disse Tomm Pfitzenmaier, analista da Summit Commodity Brokerage em Iowa.

Os futuros da soja para março fecharam em alta de 3,50 centavos na CBOT, a 12,77 dólares por bushel, após o contrato ter atingido mais cedo seu menor preço desde 28 de junho, a 12,6575 dólares.

O aumento nas ofertas de outros produtores sul-americanos provavelmente compensará as perdas nas safras do Brasil, afirmou Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da StoneX.

"Os compradores ainda não viram a necessidade de aumentar as importações de soja dos EUA para compensar a safra 'curta' do Brasil", disse.