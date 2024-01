Hyundai Motor e Kia esperam alta de 2% nas vendas combinadas de automóveis em 2024

Por Heekyong Yang e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - A sul-coreana Hyundai e a afiliada Kia Corp estimaram nesta quarta-feira que suas vendas globais combinadas aumentarão cerca de 2% em 2024, mesmo que as vendas do ano passado tenham ficado aquém da meta.

As duas montadoras venderam 7,3 milhões de veículos em 2023, cerca de 3% menos do que a sua meta combinada de 7,52 milhões, em grande parte devido a um ambiente econômico difícil, incluindo o aumento das taxas de juro e a inflação, o que empurrou os veículos para fora do alcance de alguns compradores.