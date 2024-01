Ibovespa fecha em alta com suporte de Petrobras em dia com ata do Fed

- PETROBRAS PN subiu 3,12%, a 38,96 reais e PETROBRAS ON avançou 3,40%, a 40,70 reais, acompanhando a alta dos preços do petróleo no mercado internacional. O petróleo Brent fechou em alta de 3,11%, a 78,25 dólares, após a interrupção em um importante campo petrolífero libanês somar-se a temores de que as tensões no Oriente Médio. Ainda no setor, PETRORIO ON fechou em alta de 3,37%, a 46,88 reais. Na véspera, o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de ações no valor total de 58,6 milhões de reais, elevando seu capital social para 5,6 bilhões de reais.

- BRADESCO PN subiu 0,10%, a 16,75 reais, entre as principais contribuições positivas para o índice, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1,10%, a 33,15 reais. BTG PACTUAL UNIT também foi destaque negativo entre os bancos do Ibovespa, com queda de 1,85%, a 36,54 reais.

- ELETROBRAS ON caiu 0,12%, a 41,69 reais. A elétrica recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar duas liminares que haviam suspendido realização de assembleia geral extraordinária convocada para 29 de dezembro para decidir sobre a incorporação de Furnas pela companhia sob a alegação de "graves prejuízos". Na terça-feira, a empresa disse que estava adotando todas as medidas cabíveis para a preservação de seus interesses.

- BRASKEM PNA caiu 2,84%, a 20,50 reais, no vermelho pelo segundo dia consecutivo, após forte valorização em dezembro, quando acumulou um ganho de 14,3%. Em novembro, havia subido 19%.

- GPA ON subiu 10,50%, a 4,63 reais, liderando as maiores altas percentuais do Ibovespa. O varejista conduz no próximo dia 11 assembleia geral extraordinária para decidir sobre aumento do limite de capital visando uma potencial oferta de ações, bem como mudança no conselho de administração.

- VALE ON caiu 0,52%, a 76,65 reais, contrastando alta dos futuros do minério de ferro na China impulsionada por expectativas de estímulo fiscal adicional na China e apostas no crescimento da indústria. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange subiu 2,8%, para 1.017,5 iuanes (142,50 dólares) por tonelada.