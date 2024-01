Vagas de emprego nos EUA caem moderadamente em novembro

O mercado de trabalho está esfriando após o aumento de 525 pontos-base nas taxas de juros do Federal Reserve desde março de 2022. A taxa de desemprego, no entanto, permanece abaixo de 4% conforme as empresas acumulam trabalhadores após as dificuldades de encontrar mão de obra depois da pandemia da Covid-19.

No mês passado, o banco central dos EUA manteve os juros básicos estáveis na faixa atual de 5,25 a 5,50% e sinalizou em novas projeções econômicas que o aperto histórico da política monetária levado a cabo nos últimos dois anos está no fim.

Na sexta-feira, o governo divulgará dados sobre o emprego fora do setor agrícola (payroll) para dezembro e a expectativa de economistas é de criação de 168.000 empregos, de acordo com uma pesquisa da Reuters, após um aumento de 199.000 em novembro.

O número de empregos previsto para dezembro estaria abaixo do ganho médio mensal de 240.000 nos últimos 12 meses, mas bem acima dos cerca de 100.000 necessários por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. A previsão é de que a taxa de desemprego suba para 3,8%, de 3,7% em novembro.

(Por Lucia Mutikani)