ValueAct e Blackwells se movimentam para apoiar Disney em disputa com Trian

A Disney disse nesta quarta-feira que chegou a um acordo com a ValueAct para aconselhá-la sobre estratégia e apoiar os diretores indicados em sua assembleia anual de acionistas.

Separadamente, a Blackwells disse que nomearia três diretores para o conselho da Disney, que, ao contrário de Trian, apoiam a estratégia da empresa, confirmando uma reportagem anterior da Reuters.

“O ValueAct tem um histórico de colaboração e cooperação com as empresas nas quais investe e seu coCEO Mason Morfit tem sido muito construtivo nas conversas que tivemos no ano passado”, disse o CEO da Disney, Bob Iger.

A empresa não comentou imediatamente a decisão do Blackwells.

O CEO do Trian, Nelson Peltz, nomeou a si mesmo e a um ex-diretor financeiro da Disney para o conselho da Disney, posicionando-se como as pessoas que a gigante da mídia e do entretenimento precisa agora para cortar custos, traçar um plano de sucessão do CEO e renovar as operações de streaming da empresa.

O Trian não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.