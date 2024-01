Wall Street cai com foco em dados e à espera de ata do Fed

Embora seja amplamente esperado que o Fed mantenha as taxas em janeiro, os investidores precificavam uma chance de 65,7% de um corte de 25 pontos-base em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CMEGroup.

"A ata mostrará que eles têm falado sobre a possibilidade de começar a cortar as taxas, mas não no ritmo que o mercado está esperando", acrescentou Polcari.

O banco central dos EUA está "fazendo progressos reais" no sentido de controlar a inflação e uma aterrissagem suave parece "cada vez mais concebível", disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, membro votante do comitê de fixação de taxas do FOMC este ano.

Pesquisa do Departamento do Trabalho que mostrou que as vagas de emprego caíram para 8,790 milhões em novembro, de um número revisado de 8,852 milhões no mês anterior, indicando fraqueza no mercado de trabalho, ajudava a limitar as perdas em Wall Street neste pregão.

Outro relatório mostrou que um indicador da atividade industrial dos EUA ficou em 47,4 em dezembro, acima da estimativa de 47,1, de acordo com economistas consultados pela Reuters.