Atividade de serviços da China expande em dezembro no ritmo mais rápido em 5 meses, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais rápido em cinco meses, graças a um aumento sólido nos novos negócios, segundo uma pesquisa do setor privado nesta quinta-feira, elevando o grau de otimismo no setor a um recorde de três meses.

Os dados, que oferecem uma visão geral do sentimento empresarial, contrastaram com uma pesquisa oficial divulgada no domingo, que mostrou que um subíndice da atividade de serviços encolheu novamente no final de 2023, aumentando os pedidos por mais medidas de estímulo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 52,9 em dezembro, em comparação com 51,5 em novembro, acima da marca de 50 que separa crescimento de contração e registrando a leitura mais alta desde julho.