Carrefour diz que não venderá produtos da PepsiCo por alta de preços

Por Piotr Lipinski

PARIS (Reuters) - O Carrefour está informando aos clientes que não venderá mais os produtos da PepsiCo, como Pepsi e batatas fritas Lay's, porque eles estão muito caros, no mais recente episódio no cabo de guerra entre varejistas e as gigantes globais de alimentos.

A partir desta quinta-feira, as prateleiras com produtos da PepsiCo nas lojas do Carrefour na França serão acompanhadas por uma nota dizendo: "não estamos mais vendendo essa marca devido a aumentos de preços inaceitáveis", disse um porta-voz do varejista francês.