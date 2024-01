Carrefour não venderá produtos da PepsiCo em 4 países na Europa por alta de preços

Por Piotr Lipinski

PARIS (Reuters) - O francês Carrefour está informando aos clientes de quatro países europeus que não venderá mais produtos da PepsiCo, como Pepsi e batatas fritas Lay's, porque eles estão muito caros, no mais recente episódio da disputa entre varejistas e gigantes globais de alimentos.

A partir desta quinta-feira, as prateleiras dos produtos PepsiCo nas lojas do Carrefour na França, na Itália, na Espanha e na Bélgica exibirão cartazes informando que a unidade não armazenará mais as marcas "devido a aumentos de preços inaceitáveis", disse um porta-voz do supermercado francês.