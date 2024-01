Concessionários estimam alta de 12% nas vendas de veículos em 2024 e esperam rever projeção para cima

As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no país no mês passado dispararam 14,6% ante dezembro de 2022 e subiram quase 17% sobre novembro, para 248,5 mil unidades. O volume foi o maior para um único mês desde dezembro de 2019, quando o setor emplacou 262,6 mil veículos.

"É um ano de PIB que deve crescer menos (que 2023), mas o mercado de veículos está se recuperando de uma retração de vários anos... por isso o otimismo", disse o diretor-executivo da Fenabrave, Marcelo Franciulli.

A expectativa da Fenabrave é maior que a da associação de montadoras, a Anfavea, que no mês passado projetou crescimento de 7% nas vendas deste ano, para 2,45 milhões de veículos.

O otimismo da Fenabrave vem embalado pela perspectiva de continuação do ciclo de queda de juros, ampliação do crédito, aumento da renda e medidas do governo de incentivo ao setor e ao restante da indústria, como o Programa Mover, anunciado via medida provisória pelo governo federal no final de dezembro, e também o projeto de lei da depreciação acelerada.

Questionado sobre o impacto para o setor automotivo das medidas, que ainda carecem de regulamentação ao longo dos próximos meses, Andreta Júnior elogiou a MP e o projeto de lei e afirmou que foram "as medidas que o governo podia tomar".

"Acho que estamos em um momento mágico para termos um ano sem as turbulências do ano passado, com cenário político mais calmo e com as regras claras do Mover", disse o presidente da Fenabrave, se referindo aos ataques golpistas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023.