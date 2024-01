Cortes de empregos nos EUA diminuem em dezembro mas total em 2023 é o mais alto desde 2020

Para o ano, no entanto, as demissões praticamente dobraram em relação a 2022 para mais de 720.000. Esse foi o número mais alto desde 2020, quando mais de 2 milhões de cortes de pessoal foram registrados, segundo o relatório.

"As demissões começaram a se estabilizar e as contratações permaneceram estáveis ao final de 2023", disse Andy Challenger, especialista em local de trabalho e mão de obra e vice-presidente sênior da Challenger, Gray & Christmas, Inc.

"Dito isso, os custos trabalhistas estão altos. Os empregadores ainda estão extremamente cautelosos e em modo de corte de custos para 2024, portanto, o processo de contratação provavelmente será lento para muitos candidatos a emprego e os cortes continuarão no primeiro trimestre, embora em um ritmo mais fraco", disse Challenger.

Os setores de tecnologia e varejo anunciaram a maioria dos cortes de pessoal em 2023, com os empregadores citando com mais frequência a incerteza econômica e o fechamento de empresas, unidades ou lojas como motivos para as demissões.

Os empregadores do setor de tecnologia anunciaram 168.032 cortes de pessoal em uma base anual, um pouco abaixo do recorde do setor de 168.395 estabelecido em 2001.

(Reportagem de Amina Niasse)