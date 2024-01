Ford tem melhor ano em venda de automóveis nos EUA desde 2020

(Reuters) - A Ford Motor divulgou nesta quinta-feira suas melhores vendas anuais de automóveis nos Estados Unidos desde 2020, ajudadas pela demanda sustentada por carros e picapes, um dia depois de muitos de seus pares terem relatado crescimento de dois dígitos nas vendas de veículos novos.

A montadora de Detroit disse que as vendas de veículos aumentaram 7,1%, para 1,99 milhão de unidades em 2023. Em 2020, a Ford registrou vendas de veículos novos de pouco mais de 2 milhões de unidades.

No geral, as vendas de veículos novos nos EUA no ano passado atingiram cerca de 15,5 milhões de unidades, das quais os veículos eletrificados, incluindo híbridos, representaram quase 17%, de acordo com dados da Wards Intelligence.