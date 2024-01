Geração da hidrelétrica de Itaipu aumenta 20% em 2023 em ano de boas chuvas

SÃO PAULO (Reuters) - A geração de energia da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional encerrou 2023 com alta de 20%, a 83.879.486 megawatts-hora (MWh), configurando a melhor marca dos últimos cinco anos, segundo dados divulgados pela usina nesta quinta-feira.

O aumento registrado no ano passado reflete uma alta demanda por energia no Brasil e no Paraguai, que consomem a energia gerada pelo empreendimento, além da maior disponibilidade de água ao longo do ano com bom volume de chuvas na bacia incremental de Itaipu.

Localizado em Foz do Iguaçu (PR), o empreendimento foi beneficiado pelas chuvas abundantes na região Sul em 2023, com a ocorrência do padrão climático El Niño. A usina realizou, inclusive, vertimentos controlados no ano, isto é, escoamento do excedente de água não usada para geração de energia.