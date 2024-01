Ibovespa fecha em queda com realização de lucros em meio à volatilidade externa

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 0,85%, a 38,63 reais e PETROBRAS ON caiu 1,62%, a 40,04 reais, acompanhando recuo nos preços do petróleo no exterior, que devolveram ganhos iniciais após dados dos EUA mostrarem grandes acúmulos semanais nos estoques de gasolina e destilados. A queda nas ações ocorre após um começo de ano positivo, com as preferenciais acumulando valorização de 4,6% nos dois primeiros pregões de 2024. Apenas na véspera, o papel fechou em alta de 3,1%. Mais cedo, também renovou máxima histórica intradia a 39,35 reais.

- VALE ON caiu 1,34%, a 75,62 reais, em dia de desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange, na China, encerrando em alta, mas o vencimento de referência em Cingapura recuando.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,66%, a 32,93 reais, enquanto BRADESCO PN recuou 1,37%, a 16,52 reais e BANCO DO BRASIL ON perdeu 1,06%, a 54,23 reais, em sessão marcada pela divulgação de dados de crédito pelo Banco Central.

- GPA ON caiu 3,89%, a 4,45 reais, em dia de ajustes, após dois pregões seguidos de alta, sendo que apenas na véspera fechou com um salto de 10,5%. Na ponta oposta, ASSAI ON subiu 2,09%, a 13,21 reais. Ainda no setor, CARREFOUR BRASIL ON desvalorizou-se 1,92%, a 11,77 reais.

- BRASKEM PNA avançou 0,83%, a 20,67 reais, também entre as poucas altas do Ibovespa, após um começo de ano em baixa, com recuo acumulado de 6,2% nos dois últimos pregões.