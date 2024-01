Qualcomm diz que Samsung e Google planejam usar novo chip para headsets

A concorrência para a venda de headsets de realidade mista - em que uma visão do mundo exterior é transmitida ao usuário por meio de câmeras - deve esquentar este ano com o lançamento do Vision Pro, da Apple.

O analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, disse que a Apple pode começar a vender o Vision Pro no final deste mês ou no início de fevereiro. O aparelho custa 3.500 dólares.

Google e Samsung não especificaram os produtos nos quais planejam usar o novo chip da Qualcomm.