S&P 500 e Nasdaq sobem após dados de emprego privados

Por Johann M Cherian e Shristi Achar A

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta quinta-feira, mesmo depois que um relatório de emprego privado indicou resiliência no mercado de trabalho, moderando as expectativas de quando poderiam começar os cortes de juros do Federal Reserve.

Wall Street caiu nas duas primeiras sessões de 2024, com o S&P 500 marcando seu pior desempenho em dois dias desde o final de outubro, à medida que os investidores realizavam lucros após uma forte recuperação no ano passado.