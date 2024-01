Taxas futuras de juros sobem no Brasil após dados fortes de emprego privado nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em alta no Brasil, puxadas pelo avanço firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com investidores reduzindo as apostas de corte de juros nos EUA já em março após a divulgação de dados fortes do mercado de trabalho norte-americano.

Pela manhã, o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que foram abertas 164.000 vagas de emprego no setor privado dos EUA no mês passado, a maior leitura mensal desde agosto. Economistas consultados pela Reuters esperavam criação de 115.000 vagas em dezembro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação na sexta-feira do 'payroll', o relatório de emprego mais abrangente do Departamento do Trabalho dos EUA.