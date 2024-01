XP reduz projeção de inflação e vê Selic a 9,00% ao fim de 2024

"Esta é uma boa notícia para os bancos centrais, pois ajuda a reduzir a inflação ao consumidor no curto prazo, mesmo com a atividade e o mercado de trabalho ainda resilientes... Isso abre espaço para o Banco Central prolongar o ciclo de flexibilização monetária, atingindo o nível neutro mais cedo."

A taxa Selic está atualmente em 11,75%, após quatro cortes consecutivos de 0,50 ponto percentual a partir de agosto do ano passado.

O cenário da XP também passou a considerar uma taxa de câmbio mais favorável, com o dólar calculado a 4,70 reais ao fim de 2024, contra 4,85 reais esperados antes.

Por outro lado, "continuamos preocupados com a tendência expansionista da política fiscal e parafiscal, tanto no Brasil como nos países centrais", disseram Megale e equipe, argumentando que esse cenário tende a pressionar as expectativas de inflação pelo impacto na demanda agregada e pelo aumento da dívida pública ao longo do tempo.

"Mas reconhecemos que, considerando o novo 'sopro externo' favorável e algumas melhorias recentes do lado das receitas primárias, os efeitos negativos do eventual desequilíbrio fiscal deverão demorar mais para aparecer, provavelmente a partir da segunda metade do mandato" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, completaram os especialistas.

Sobre o cenário externo, a XP disse no relatório que antecipou sua projeção para o início do ciclo de corte de juros nos EUA, do terceiro para o segundo trimestre deste ano, vendo o dólar um pouco mais fraco globalmente no ano.