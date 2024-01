Ações da Gol despencam após notícia de que aérea avalia pedido de recuperação judicial nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Gol despencavam nesta segunda-feira, após notícia divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo no domingo de que a companhia aérea está considerando fazer um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos no próximo mês.

Os papéis preferenciais da Gol perdiam cerca de 10% nas negociações pela manhã, liderando as quedas percentuais do Ibovespa, que, por sua vez, caía 0,19%.

A Gol, segunda maior companhia aérea do Brasil em termos de passageiros transportados, tem enfrentado dívida elevada, e no mês passado contratou a Seabury Capital para auxiliar em seu processo de ampla revisão da sua estrutura de capital.