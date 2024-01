BC da China mantém taxa de juros de médio prazo mas aumenta a liquidez

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou a taxa de juros de médio prazo inalterada nesta segunda-feira, desafiando as expectativas do mercado de um corte já que uma moeda mais fraca limitou o escopo do afrouxamento monetário no curto prazo para impulsionar a economia.

Uma série de indicadores recentes continuou a refletir uma recuperação econômica desigual do país, com aumento nas exportações em dezembro mas crescimento fraco do crédito e persistente pressão deflacionária exigindo mais medidas de estímulo.

Entretanto, o estreitamento da margem da taxa de juros nos bancos comerciais e o enfraquecimento do iuan limitaram o espaço de manobra do Banco do Povo da China, e os cortes nas taxas podem ser adiados até o final deste ano, segundo alguns observadores do mercado.