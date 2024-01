BNDES aprova financiamento de R$3,2 bi para usina eólica da Casa dos Ventos e ArcelorMittal

"Essa operação reforça o compromisso do BNDES com projetos de geração renovável de grande escala, na busca por uma matriz energética cada vez mais sustentável para o Brasil, com produção de energia limpa e estímulo à descarbonização", afirmou o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante, em comunicado.

Com operação prevista para outubro de 2025, o Babilônia Centro evitará emissão anual de aproximadamente 950 mil toneladas de CO2.

"O avanço da implantação deste projeto é um marco importante para a ArcelorMittal, porque está em linha com o nosso objetivo global de ser carbono neutro até 2050 e reduzir em 25% as emissões específicas até 2030", disse Jefferson De Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO Aços Longos e Mineração Latam.

(Por Letícia Fucuchima)