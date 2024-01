Dólar sobe ante real em dia de baixa liquidez e surpresa com BC chinês

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em uma sessão marcada pela baixa liquidez em função do feriado nos Estados Unidos, o dólar à vista fechou em leve alta ante o real, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, após o Banco Central da China surpreender o mercado ao não reduzir sua taxa de juros.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,8667 reais na venda, em alta de 0,21%, interrompendo uma sequência de três sessões consecutivas de perdas. Em janeiro, a moeda acumula elevação de 0,31%.