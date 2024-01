Dólar passa a subir com China e reoneração no radar em dia de feriado nos EUA

Enquanto isso, no Brasil, segue no radar a questão da desoneração da folha de pagamento. Circulavam na mídia nesta segunda-feira informações de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá se reunir mais tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar do tema, embora a agenda oficial do ministro não preveja esse encontro.

"Haddad com certeza tentará diminuir os ruídos e as resistências do Congresso para o tema da MP da desoneração", disse Riauba, da StoneX.

A pressão de parlamentares para manter a desoneração levou de volta ao debate o plano de taxar remessas internacionais de até 50 dólares como forma de compensar o benefício, disseram à Reuters fontes do governo, enquanto o Ministério da Fazenda insiste que a medida provisória da reoneração seja mantida para assegurar o déficit zero este ano.

Na última sessão, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,8567 reais na venda, em baixa de 0,39%.