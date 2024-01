Ibovespa recua com commodities e menor liquidez devido a feriado nos EUA

- GOL PN despencava 11,58%, a 6,72 reais. A companhia aérea está considerando fazer um pedido de recuperação judicial nos EUA no próximo mês, publicou o jornal Folha de S.Paulo no domingo, citando fontes com conhecimento da situação. No setor, AZUL PN recuava 2,93%, a 13,56 reais.

- PETROBRAS PN caía 0,13%, a 38,12 reais e PETROBRAS ON avançava 0,03%, a 39,65 reais, diante de baixa nos preços do petróleo no mercado internacional. O barril de Brent , referência para a Petrobras, recuava -0,75%, a 77,7 dólares.

- VALE ON desvalorizava-se 1,20%, a 70,83 reais, em dia de desempenho negativo dos futuros do minério de ferro na Ásia, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando com baixa de 3,17%, a 933 iuans (130,10 dólares) a tonelada, o menor valor desde 20 de dezembro de 2023. CSN MINERAÇÃO ON caía 3,63%, a 6,91 reais e CSN ON recuava 1,79%, a 17,58 reais.

- GPA ON subia 11,27%, a 4,54 reais, após saltar no pregão de sexta-feira, com a convocação de nova assembleia geral extraordinária para decidir sobre aumento do limite de capital visando uma potencial oferta de ações.

- ELETROBRAS ON subia 2,89%, a 44,17 reais, entre as principais contribuições positivas para o índice. A companhia elétrica aprovou na semana passada a incorporação da subsidiária Furnas, após impasses que chegaram a levar à suspensão da realização de assembleia geral extraordinária, convocada inicialmente para 29 de dezembro, sob a alegação de "graves prejuízos".

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,33%, a 33,28 reais, enquanto BRADESCO PN perdia 0,63%, a 15,71 reais e BANCO DO BRASIL ON avançava 0,73%, a 55,52 reais.