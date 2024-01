Líderes do Congresso dos EUA divulgam projeto de lei provisório para evitar paralisação

Por Andy Sullivan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Líderes democratas e republicanos do Congresso dos Estados Unidos divulgaram no domingo um projeto de lei de gastos de curto prazo que evitaria uma paralisação parcial do governo e manteria as agências federais em funcionamento até março.

O acordo visa evitar o caos de curto prazo e ganhar mais tempo para elaborar a complexa legislação de gastos que financia as atividades do governo.