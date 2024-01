Minério de ferro cai com decisão do BC da China desafiando expectativas

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, uma vez que a China, maior consumidora de minério, desafiou as expectativas do mercado e manteve sua taxa de juros de médio prazo, deixando os investidores desapontados.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com baixa de 3,17%, a 933 iuanes (130,10 dólares) a tonelada, o menor valor desde 20 de dezembro de 2023.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura caiu 1,38%, a 127,9 dólares a tonelada, atingindo o valor mais baixo desde 5 de dezembro.