Número de mortos por enchentes no RJ sobe para 12 e duas pessoas seguem desaparecidas

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que entrou em contato com as cidades afetadas e que o governo federal pode antecipar o pagamento do programa Bolsa Família para os beneficiários que foram afetados pelo temporal.

O governador Cláudio Castro disse que vai conversar nesta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir ajuda para investimentos em obras de prevenção contra as chuvas.

“Infelizmente esse é o novo normal. As cidades têm que trabalhar cada vez mais na prevenção em tempos de mudança climática“, disse o governador a jornalistas.

Castro saiu de férias na semana passada e estava nos Estados Unidos quando a tragédia aconteceu. Ele voltou ao Rio de Janeiro às pressas para coordenar as ações de enfrentamento aos estragos provocados pela chuva.

O governador minimizou as críticas que recebeu nas redes sociais por estar viajando em um período tradicionalmente de chuvas fortes no Estado.

“Estar fora para mim é problema zero. Quando precisou estar aqui eu estive. Não governo pelas redes sociais, precisou voltar eu voltei“, afirmou.