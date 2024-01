Petróleo cai apesar do conflito no Oriente Médio

Por Nia Williams e Natalie Grover

(Reuters) - Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta segunda-feira, uma vez que o impacto limitado do conflito no Oriente Médio sobre a produção de petróleo permitiu uma realização de lucros após os contratos de referência do petróleo terem subido 2% na semana passada.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,14 dólar, ou cerca de 0,2%, a 78,15 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos recuou 0,38 dólar, ou cerca de 0,5%, para 72,30 dólares.