Sem referência de NY, juros futuros têm leve queda no Brasil apesar de surpresa com BC chinês

Internamente, as atenções seguem voltadas para as negociações entre governo e Congresso que giram em torno da área fiscal. Em entrevista na tarde desta segunda-feira, em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que irá discutir uma série de pautas com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas que o ponto mais importante é encontrar uma alternativa para manter o Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.

O recesso parlamentar, no entanto, termina apenas no início de fevereiro. Até lá, o noticiário de Brasília tende a permanecer morno.

Pela manhã, o Banco Central informou que as medianas das projeções do mercado contidas no relatório Focus apontam para uma inflação de 3,87% em 2024 e uma Selic de 9,00% no fim deste ano.

No fim da tarde desta segunda-feira a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,055%, ante 10,075% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,62%, ante 9,654% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 estava em 9,755%, ante 9,773%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2028 estava em 9,995%, ante 10,013%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,39%, ante 10,396%.

Perto do fechamento a curva a termo precificava 98% de chances de o corte da taxa básica Selic no fim de janeiro ser de 0,50 ponto percentual. Outros 3% são de apostas em corte de 0,75%. Atualmente a Selic está em 11,75% ao ano.