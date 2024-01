Alckmin diz que é "natural" que Lula seja candidato à reeleição em 2026

Alckmin, no entanto, recorreu à sua famosa vertente de contador de histórias para evitar responder se repetirá a dobradinha com Lula, que está com 78 anos, na próxima disputa presidencial.

"Em Pindamonhangaba tinha um cinema, Cine São José e Cine Brasil. No domingo a gente ia no filme e tinha um seriado. Então estava no seriado e aí a mocinha do filme caía no precipício. Aí fechava a tela e dizia: 'volte domingo que vem'", respondeu.

Alckmin, que é filiado ao PSB e apoia a pré-candidatura da deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) à prefeitura de São Paulo na eleição municipal de outubro deste ano, foi indagado sobre a declaração do presidente na terça de que a disputa pelo comando da capital paulista será um embate entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula apoia o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), enquanto o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), deve ter o apoio de Bolsonaro.

Ao contrário da fala de Lula, Alckmin fez a avaliação de que os temas locais são mais relevantes em uma disputa municipal do que eventuais apoios de figuras nacionais.

"Eleição municipal é local. Claro que os apoios, ter o aval, ter o apoio de alguém, uma recomendação, ajuda, mas não é o fator decisivo", afirmou.