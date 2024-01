Alliança faz acordo com Unimed para processamento de exames de análises clínicas na Bahia

O acordo ainda prevê a transformação de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima da controlada Rifeu, que terá capital social formado exclusivamente por ações ordinárias e participação de 49% no capital social votante detido pela Unimed, disse a empresa, que não detalhou valores.

Rifeu, nome provisório para a sociedade, "será uma holding detendora de investimentos em subsidiárias criadas com o propósito específico de criação e operacionalização dos NTOs, inicialmente localizados na região Nordeste do país", afirmou a Alliança no documento.

O acordo ainda está sujeito à aprovação do Cade e demais autorizações governamentais, entre outras condições precedentes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)