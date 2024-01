Auren energiza 100,6 MWp de complexo de energia solar em Minas Gerais

SÃO PAULO (Reuters) - A Auren Energia informou nesta quarta-feira que realizou a energização dos primeiros conjuntos de geração solar fotovoltaica, somando 100,6 megawatts-pico (MWp), que compõem a usina Sol de Jaíba, no norte de Minas Gerais.

Segundo a companhia, o processo, que marca a fase de testes de operação, foi realizado antes da data prevista no cronograma e em linha com o plano de negócios do projeto.

Ao todo, Sol de Jaíba terá 629,9 MWp de capacidade instalada e será uma das maiores usinas fotovoltaicas do Brasil, disse a Auren, com escala e geografia complementares ao portfólio de geração da companhia.