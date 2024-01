Boeing não colocará aviões no ar a menos que esteja 100% confiante, diz CEO

O presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, disse nesta quarta-feira que a fabricante de aviões só apoiará a operação de seus aviões se estiver "100%" confiante em sua segurança.

"Não colocamos no ar aviões nos quais não tenhamos 100% de confiança", disse Calhoun a jornalistas no Capitólio, antes de uma das várias reuniões com senadores após a suspensão do 737 MAX 9 em 6 de janeiro.

A declaração do CEO foi uma resposta à reportagem do Seattle Times segundo a qual mecânicos da Boeing teriam reinstalado inadequadamente a parte da fuselagem que explodiu em um MAX 9 da Alaska Airlines.