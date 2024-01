China anuncia maior corte de compulsório desde dezembro de 2021

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China reduzirá a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas a partir de 5 de fevereiro, no primeiro corte desse tipo no ano, à medida que as autoridades ampliam os esforços para sustentar a frágil recuperação econômica em meio à queda dos mercados de ações.

A segunda maior economia do mundo teve dificuldades para montar uma forte recuperação pós-Covid no ano passado, uma vez que os problemas no mercado imobiliário, os riscos da dívida de governos locais e o enfraquecimento da demanda global diminuíram o ritmo, pesando sobre o sentimento dos investidores no início de 2024.

O presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, disse nesta quarta-feira, em uma coletiva de imprensa em Pequim, que o banco reduzirá a taxa de compulsório) para todos os bancos em 50 pontos-base, acrescentando que a medida liberará 1 trilhão de iuanes (139,45 bilhões de dólares) para o mercado.