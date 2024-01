Contratação de energia deve acelerar em 2024 com melhor custo e preço, avalia Thymos Capital

"Essa combinação demonstra que existe oportunidade para ser capturada para assinatura de contratos (de energia) de longo prazo, que viabilizam os projetos 'greenfield' de solar e eólica", acrescentou o executivo, durante conversa com jornalistas.

Alexandre Viana, COO da Thymos Energia, avaliou que novos "soluços" de preços da energia no mercado à vista podem voltar a ocorrer no segundo semestre deste ano, já que a composição da matriz elétrica brasileira está mudando com o ingresso de fontes com geração mais variável, trazendo mais volatilidade.

"O mercado já começou a precificar... Isso acabou motivando os grandes consumidores a olharem com mais cuidado. E quando falo 'mais cuidado', é fazer compras (de energia)".

Outro ponto que pode acelerar a assinatura de negócios no setor são as recentes críticas feitas pelo governo ao mercado livre de energia, mais especificamente à modalidade de autoprodução, na qual as empresas donas de projetos de geração são isentas do pagamento de alguns encargos setoriais.

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, têm feito críticas ao crescimento do mercado livre, dominado por empresas, e o ônus que isso impôs aos consumidores do mercado cativo, como as residências, via aumento da conta de luz.

"O mercado tem olhado nos últimos dois anos já com um pouco receio de que venha alguma regra que torne menos atrativa a autoprodução... Agora voltou a um ciclo de maior aceleração, tem mais gente olhando autoprodução com receio de que as regras mudem".