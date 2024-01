Dólar cai ante real após ação da China para estimular economia

Internamente, a avaliação de alguns profissionais era de que a questão fiscal também ajudava no recuo do dólar -- ou pelo menos não atrapalhava.

Na segunda-feira, o dólar subiu mais de 1%, em meio aos receios de que o programa “Nova Indústria Brasil”, do governo federal, pudesse deteriorar as contas públicas. Na terça, o mercado já corrigiu esta avaliação e o dólar registrou queda firme, com a leitura de que será o BNDES o responsável pela maior parte dos financiamentos, sem que o Tesouro tenha necessariamente que participar.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou esta leitura. Segundo ele, o plano para a indústria “não tem nada a ver com a questão fiscal” e o governo “não vai fazer nenhum aporte de dinheiro para o BNDES”.

Para o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo, a baixa do dólar nesta quarta também foi uma continuidade do movimento da véspera.

“Acho que temos um movimento de venda (de dólares) na esteira de ontem (terça-feira). O dólar puxou forte demais na segunda, e sempre quando encosta em 5,00 reais ele chama vendedores ao mercado”, pontuou Bergallo. “E hoje a fala do Alckmin ajudou, quando ele disse que o governo não vai aportar recursos no BNDES.”

No exterior, o dólar também seguia em queda no fim da tarde, numa sessão favorável à maior parte das divisas de exportadores de commodities e às demais moedas fortes.