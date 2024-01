Ibovespa fecha em queda pressionado por Treasuries e Petrobras

Com o desempenho nesta quarta-feira, o Ibovespa agora acumula uma queda de 4,75% no mês.

Para o estrategista de ações da Genial Investimentos Filipe Villegas, após a recente realização de lucros na bolsa brasileira, uma potencial janela de oportunidade foi aberta para entradas no mercado, conforme relatório enviado a clientes nesta quarta-feira.

"Essa percepção é sustentada pelo fato de que o nível de valuation das ações brasileiras ainda se mantém atrativo", afirmou. "Adicionalmente, o desempenho do Ibovespa tem ficado bem abaixo de seus pares regionais e de outras bolsas de países emergentes, o que pode indicar uma margem para recuperação."

DESTAQUES

- VALE ON subiu 1,01%, a 69,90 reais, em mais um dia de recuperação, conforme os futuros do minério de ferro subiram na Ásia nesta quarta-feira, mas reduziu o fôlego após alcançar 70,83 reais no melhor momento. Agentes continuam monitorando os ruídos de que o governo busca emplacar o ex-ministro Guido Mantega na mineradora. No mês, o papel acumula queda de 9,5%, tendo fechado em alta em apenas três pregões.

- PETROBRAS PN recuou 0,76%, a 37,88 reais, revertendo a alta de parte do pregão quando chegou a reais na máxima. O enfraquecimento dos papéis ocorreu mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou negociado com elevação de 0,62%. Para alguns operadores, o papel refletiu preocupações de interferência do governo na esteira dos ruídos envolvendo a mineradora Vale.