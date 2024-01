Minério de ferro amplia ganhos com melhora do sentimento após promessas da China

PEQUIM (Reuters) - Os futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira pela segunda sessão consecutiva, auxiliados pela melhora no sentimento de risco em meio a esforços das autoridades da China, principal mercado consumidor do minério, em reforçar a confiança do mercado.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,77%, a 979 iuanes (136,53 dólares) a tonelada, atingindo o maior valor desde 12 de janeiro.

O contrato de referência de fevereiro do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 0,99%, a 133,3 dólares a tonelada, também alcançando uma máxima desde 12 de janeiro.