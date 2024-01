Setor de aviação busca soluções urgentes para interferência em GPS

O órgão de comércio internacional Iata e o regulador europeu Easa estão organizando um encontro em Colônia, na Alemanha, na quinta-feira, que reunirá companhias aéreas, fabricantes de aviões e empresas de tecnologia de aviação, bem como órgãos reguladores nacionais e regionais, para discutir a questão.

O problema para a aviação comercial é esse sinal falso ser captado por um receptor GPS em um avião de passageiros, o que pode confundir o piloto e o controle de tráfego aéreo.

E há sinais de que isso está se tornando mais comum.

Em dezembro, um grupo consultivo de aviação alertou para um aumento no "spoofing" em GPS que estava afetando jatos privados e comerciais no Oriente Médio, incluindo Iraque, Irã e Israel, bem como no Mar Negro.

Embora exista tecnologia para mitigar tal atividade, ela está em maior parte restrita a usuários militares ou àqueles que podem comprá-la de forma privada, como donos de jatos executivos.

A certificação de novas tecnologias para aeronaves civis pode levar até uma década, disseram autoridades do setor. Mas com o aumento da prática, muitos disseram à Reuters que não há tempo a perder.