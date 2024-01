S&P 500 atinge recorde com impulso de Netflix e ações de chips

O Nasdaq, com forte peso de tecnologia, está a cerca de 4% de ultrapassar seu recorde histórico atingido em novembro de 2021.

As ações da Netflix disparavam 12,9%, atingindo o maior patamar em dois anos, depois que o maior crescimento de assinantes da empresa no quarto trimestre indicou vitória em sua repressão ao compartilhamento de senhas.

O setor de serviços de comunicação, que abriga as ações do streaming, liderava os ganhos setoriais com um aumento de 1,6%.

"O número da Netflix pegou todo mundo de surpresa, e minha expectativa era de que o crescimento do número de assinantes de todos os serviços de streaming continuasse a se contrair, o que foi um pouco anormal", disse Phil Blancato, presidente-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management.

Mantendo a euforia dos investidores sob controle, a AT&T caía 2%, depois de prever um lucro anual abaixo das expectativas, enquanto a DuPont De Nemours despencava 13,4% depois de prever um prejuízo no quarto trimestre, em comparação com lucro no ano anterior.

As ações de chips, incluindo Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel ganhavam entre 1,1% e 3,4%, depois que a ASML Holding, fabricante europeia de equipamentos para fabricação de chips, superou as estimativas de lucro do quarto trimestre e registrou um recorde de pedidos trimestrais.