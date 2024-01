Votorantim Cimentos vai investir R$5 bi até 2028

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta quarta-feira investimento de 5 bilhões de reais até 2028 para crescimento de capacidade e melhorar competitividade de operações da empresa no Brasil.

Com os investimentos, a Votorantim Cimentos irá adicionar 3 milhões de toneladas por ano à capacidade de produção da empresa no Brasil, de cerca de 34 milhões de toneladas, afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

Os recursos para as expansões e modernizações, de acordo com a empresa, serão obtidos a partir do caixa próprio da Votorantim Cimentos.